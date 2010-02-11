Додано: Сер 03 гру, 2025 10:28

M-Audio написав: Гуглил недавно на тему золота, не важно что именно. Но теперь у меня каждая первая реклама в Facebook -- это торговцы золотом с их криком про "вечные ценности".

Закрадываются сомнения, может, как в известной истории про американского капиталиста и чистильщика обуви, раз уж даже чистильщики обуви заинтересовались акциями, то в этой теме больше делать нечего? Гуглил недавно на тему золота, не важно что именно. Но теперь у меня каждая первая реклама в Facebook -- это торговцы золотом с их криком про "вечные ценности".Закрадываются сомнения, может, как в известной истории про американского капиталиста и чистильщика обуви, раз уж даже чистильщики обуви заинтересовались акциями, то в этой теме больше делать нечего?

Как выше правильно заметили - это реклама просто лезет от нескольких контор которые им торгуют и размещают рекламу.Нет там никаких чистильщиков. Там и инвесторов на самом деле еще нет почти.Когда я в прошлом году втарился в серебро и всем знакомым - частным инвесторам, ювелирам, торговцам слитками, антикварщикам (т.е. людям мягко говоря хорошо знакомым с предметом инвестиции не первый десяток лет) советовал тариться на всю котлету (а при возможности дешевого фондирования то и на заемные средства) серебром с целью 50 и золотом с целями 3, потом 3,5 потом 5 - вы не представляете как мне за спиной а иногда и в лицо крутили у виска пальцем, как они потом между собой перезванивались и общались на тему - "Слышали новость? Жаба поехал мозгами, накупил серебра по 25 и мечтает о 50! - Да, слышали, совсем на старости лет с катушек слетел. Наверное Киосаки дето подарили или на блошинном рынке купил за 5 гривен и впервые прочитал! Ладно бы сам накупил этого бесперспективного мусора так он еще и нас, состоятельных кротов, агитирует участвовать в этой безумной авантюре. Просто псих.Ха-ха-ха."А на этом сайте - многие поддержали мои прошлогодние и этого года прогнозы? Хоть один из засегдатаев написал - "я тоже тарюсь на всю котлету" или "тарюсь на 10%"? Когда я написал в ответ на опрос модератором сколько %; надо в металлоломе держать - что оптимально в металл надо загнать не менее 120% капитала - так этот пост вообще удалили, сочли за глупую шутку.