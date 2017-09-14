RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:33

  _hunter написав:
  Xenon написав:Тим часом бензин в Україні +2грн за добу :(
І це тільки початок...

Бензин - то такэ. Тут газ по всей Европе в рост пошел - как бы Ямал распечатать не решили...

й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати... :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 03 бер, 2026 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11892
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:36

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:Тим часом бензин в Україні +2грн за добу :(
І це тільки початок...

Бензин - то такэ. Тут газ по всей Европе в рост пошел - как бы Ямал распечатать не решили...

й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати...

То що, скоро вже не тільки Трамп вимагатиме від Зе укласти угоду?
А "карт" у нас все "більше і більше".
Schmit
 
Повідомлень: 5435
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:41

  Schmit написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Бензин - то такэ. Тут газ по всей Европе в рост пошел - как бы Ямал распечатать не решили...

й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати...

То що, скоро вже не тільки Трамп вимагатиме від Зе укласти угоду?
А "карт" у нас все "більше і більше".

трохи перефразувавши - "сдается мне, это была ирония" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11892
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:47

  Shaman написав:
  Schmit написав:
  Shaman написав:й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати...

То що, скоро вже не тільки Трамп вимагатиме від Зе укласти угоду?
А "карт" у нас все "більше і більше".

трохи перефразувавши - "сдается мне, это была ирония" :lol:

В кожній іронії є ...
А якщо ще й "сдается", то...
Schmit
 
Повідомлень: 5435
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:58

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:Тим часом бензин в Україні +2грн за добу :(
І це тільки початок...

Бензин - то такэ. Тут газ по всей Европе в рост пошел - как бы Ямал распечатать не решили...

й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати...

Давай помогу - болдом отмечу - если с первого раза такая проблема прочитать...
_hunter
 
Повідомлень: 11641
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:31

Вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, – Зеленський.
Xenon
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
