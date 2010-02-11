|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:55
Ну шо, аналитики…куда завтра двинет, когда цб японии ставку поднимет, на 0,25
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:36
Та просто столько визга было на ютубчиках , от разных экспертов, шо если поднимут хоть чуток и десятилетки доходности станут 2%…
То это все, пиз..ц фундаменту всего долгового рынка, который десятки лет строился на дешевом бабле от япов…
И шо?
А ни чего)
Надо завязывать смотреть разных эксперДОВ…;)
Внимать тока вашу аналитику
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:42
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:57
Freza Приветствую. Увеличение ставки в Японии было почти известно заранее. Поэтому это уже на 90% было заложено в цене. Реальный эффект начнет проявляться после НГ. Японские деньги стали дороже и будут меньше подпитывать спекулятивные схемы вроде биткойна. Золото на эти деньги вряд ли массово закупали. А эксперты в ютубе - это зачастую пиз....лы, которые на хайпе монетизируют просмотры. Это как смотреть Гордона.
Очень сенсационно-но в результате 0 реальной инфы и зас...ные мозги.
Востаннє редагувалось 1patron в П'ят 19 гру, 2025 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:19
Freza Поправил. Золото в ближайшей перспективе будет расти. Вернее валюты обесцениваться. По моему мнению принято простое решение для обесценивания мирового долга: напечатать денег, обесценить долг, поддержать фондовый рынок для недопущения краха пенсионных фондов. Кто сильно не согласен - 6-й американский флот выдвигается поддержать демократию.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:28
А если предположить рост золота раза в 3-5, то американцы смело заявят, что их доллар опять почти обеспечен золотом. Выглядит фантастикой, но слишком уж такой сценарий привлекателен для тех, кого начинает сильно подпекать обслуживание существующего долга. А это все развитые экономики.
