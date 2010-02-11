RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2306230723082309
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:34

  1patron написав:jabba Переложиться из серебра в золото идея хорошая, но наличие НДС при покупке
серебра затрудняет дальнейшую обратную конвертацию. А безналичных счетов в драг металлах для быстой продажи одного и покупки другого сейчас почти нет в нашей чудесной стране.

На cfd без проблем, і з ліквідністю, і з точністю до цента, мінус спред (невеликий).
won
 
Повідомлень: 156
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2306230723082309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 14:26
279 146716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 15:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 15:34
1 9083
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 14:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 18:30
20 16442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10341)
19.12.2025 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.