Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:26
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Freza После первого залпа по Венесуэле 4500 остануться далеко позади.
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:19
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Война (или как её назовут) с Венесуэлой - практически неизбежна. Сильно много военных туда стягивают. Будет война быстрой, или долгой - вот в чем вопрос.
Только я не совсем понял, как эта война повлияет на динамику цены золота?
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:51
Та не будет ни чего.
Цыпа просто пугает, ему надо отвлечь внимание от Эпштейна с девочками…
