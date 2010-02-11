RSS
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Сер 24 гру, 2025 13:26

Гарячі новини про дорогоцінні метали

Freza После первого залпа по Венесуэле 4500 остануться далеко позади.
Сер 24 гру, 2025 14:19

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Война (или как её назовут) с Венесуэлой - практически неизбежна. Сильно много военных туда стягивают. Будет война быстрой, или долгой - вот в чем вопрос.

Только я не совсем понял, как эта война повлияет на динамику цены золота?
Сер 24 гру, 2025 14:51

Та не будет ни чего.
Цыпа просто пугает, ему надо отвлечь внимание от Эпштейна с девочками…
Сер 24 гру, 2025 15:28

Freza Были бы там малолетние девочки - Байден давно бы обнародовал.
