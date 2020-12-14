|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 гру, 2025 17:14
Те що новопечерьські липки не відключають від електрики вже не є темою про нерухомість?
Привабливість окремих ЖК від цього зовсім не залежить?
Дивно.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9983
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17386400
|
|
|1380
|6830247
|
|
|3
|85208
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim