Банківські метали та
Інвестиційні монети
Ринок банківських металів
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:41

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Шанс есть всегда)
Тем более у экзотики
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 22:49

https://censor.net/ua/news/3596626/tram ... renlandiyi
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:43

  smdtranz написав:а кто что думает насчет платины? выходить на 3000-3200 или есть шанс зайти на 4500 в этом году?)


Я вообще в шоке от роста всех этих металлов белого цвета. Которые центробанкам не нужны от слова вообще.
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:49

  jabba написав:
  smdtranz написав:а кто что думает насчет платины? выходить на 3000-3200 или есть шанс зайти на 4500 в этом году?)


Я вообще в шоке от роста всех этих металлов белого цвета. Которые центробанкам не нужны от слова вообще.


Белые металлы используются в возобновляемых источниках энергии. Потребление растет. Добыча растет медленно. Плюс ажиотаж. Плюс Китай, который скупает все более менее ценное. Да и "золото для бедных" никто не отменял.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:58

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Учитывая рост золота-серебра и цен на медь и пр. цветные металлы, можно сделать вывод
о неких больших деньгах, которые бродят по рынку и ищут куда пристроится до поры.
Кто то с большими деньгами знает, что денег будет еще больше.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:00

  Freza написав:Эхх, пощупать бы пятерочку да соточку в январе, для поднятия тонуса…

Ваше желание почти исполнено. Можете загадывать новое. :D
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:52

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

по серебру сотку таки прошли.

платина почти 90 за грамм.

скоро в ювелирках будут муляжи на витринах))
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:58

  smdtranz написав:по серебру сотку таки прошли.

платина почти 90 за грамм.

скоро в ювелирках будут муляжи на витринах))

Хочете прикол? Проходив сьогодні крізь ювелірний відділ а там акція скидки 50% Думаю може купити поки акція 😃😃😃
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:28

ihorsic

это они чтоб ценники не менять.
стоит конская цена а дальше типа скидки. сегодня 50% а завтра 40 :mrgreen:
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:56

  ihorsic написав:
  smdtranz написав:по серебру сотку таки прошли.

платина почти 90 за грамм.

скоро в ювелирках будут муляжи на витринах))

Хочете прикол? Проходив сьогодні крізь ювелірний відділ а там акція скидки 50% Думаю може купити поки акція 😃😃😃

Обовязково купіть
2
1
