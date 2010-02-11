|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 26 січ, 2026 20:09
jabba написав: smdtranz написав:
бегите, глупцы
оно вас сожрет
(но продавать или покупать — решать вам
)
я серое распродал в среднем по 3250.
пусть меня коты укусят если ошибся
Помня как Ваши прогнозы сбываются - не удивлюсь если 150 за унцию увидим.
Еще два таких дня, как сегодня и можно щупать 150. "За чей счет банкет?"
1patron
Повідомлень: 31
З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
Додано: Пон 26 січ, 2026 21:25
ойойой
все катится в пропасть
выдержка и железные нервы
последний раз и долгосрок
fox767676
Повідомлень: 5178
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 216 раз.
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:01
Завтра камнем вниз наверно, Тромб успокоился, Гренландия все решили
В Китае шухер мелкий
Иран ТАСО
Freza
Повідомлень: 2310
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 344 раз.
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:06
закрыл серебро
а золото пусть будет
fox767676
Повідомлень: 5178
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 216 раз.
Додано: Вів 27 січ, 2026 08:16
Freza
Я уже устал считать камни, которые вместо упасть вниз - покинули пределы солнечной системы.
jabba
Повідомлень: 5086
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 405 раз.
1
jabba
Повідомлень: 5086
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 405 раз.
Додано: Вів 27 січ, 2026 08:25
1patron написав:
Еще два таких дня, как сегодня и можно щупать 150. "За чей счет банкет?"
Самые сильные покупатели - это шортисты.(с) Которых выносит по стопу или маржинколу.
Если прикинуть хаи 11 года по серебру с учетом другой цены золота сейчас - так и на 200 могут сходить.
У шорт сквиза потолка нет. Все мы помним акции Фольсквагена взлетевшие за пару дней с 200 до 1000.
jabba
Повідомлень: 5086
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 405 раз.
Додано: Вів 27 січ, 2026 09:24
1patron написав: jabba написав: smdtranz написав:
бегите, глупцы
оно вас сожрет
(но продавать или покупать — решать вам
)
я серое распродал в среднем по 3250.
пусть меня коты укусят если ошибся
Помня как Ваши прогнозы сбываются - не удивлюсь если 150 за унцию увидим.
Еще два таких дня, как сегодня и можно щупать 150. "За чей счет банкет?"
два слова: алго трейдинг
anduzenko
Повідомлень: 330
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
