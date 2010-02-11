|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:21
M-Audio написав: jabba написав:smdtranz
Купите лучше на лишние деньги золота.
А не стрёмно сейчас? Коррекция же должна быть.
Была мысль купить через пару недель немного, но смотрю на это, и думаю, а стоит ли.
5500 точно увидим в ближайшие дни, прогнозируют 7000 весной.
Додано: Сер 28 січ, 2026 17:31
vitaxa2006 написав: smdtranz написав:
все уже куплено на всю котлету. в том и дело
выручка от серебра перешла 75% в масло и 25 в платину
локальный пик по золоту ожидаю в течении месяцев 3-4 после пика серебра. плюс минус. тут ухо востро надо держать
и не жадничать. бесконечно расти не будет. как бы потом в один момент не искать «по вчерашней цене»
По какой цене видите пик по серебру? +/-
я думаю он плюс минус сейчас. можем увидеть и больше, но это будет шпилька на полдня. не верю в цены 4к+ на более менее длительный период, чтоб его можно было свободно продать.
сейчас оптом можно продать по 3500, может где и больше заплатят
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:11
smdtranz написав:
не верю в цены 4к+
сейчас оптом можно продать по 3500
Я извиняюсь, но что это за цифры?
1
3
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:33
M-Audio написав: smdtranz написав:
не верю в цены 4к+
сейчас оптом можно продать по 3500
Я извиняюсь, но что это за цифры?
наверное за кило
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:29
Ставку оставили, но вышло + 200
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 07:58
Freza написав:
Ставку оставили, но вышло + 200
Ну я же писал Вам про камень вверх и тренд.
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 08:01
fox767676 написав: M-Audio написав: smdtranz написав:
не верю в цены 4к+
сейчас оптом можно продать по 3500
Я извиняюсь, но что это за цифры?
наверное за кило
Причем гранула. Серебро серебру рознь.
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 10:00
vitaxa2006 написав: M-Audio написав: jabba написав:smdtranz
Купите лучше на лишние деньги золота.
А не стрёмно сейчас? Коррекция же должна быть.
Была мысль купить через пару недель немного, но смотрю на это, и думаю, а стоит ли.
5500 точно увидим в ближайшие дни, прогнозируют 7000 весной.
Сегодня золото уже 5550.37 USD/t.oz
1
2
Додано: Чет 29 січ, 2026 10:40
давно пора вже перейменувати гілку в "гарні новини про дорогоцінні метали"
Додано: Чет 29 січ, 2026 10:55
jabba написав: fox767676 написав: M-Audio написав:
Я извиняюсь, но что это за цифры?
наверное за кило
Причем гранула. Серебро серебру рознь.
та да..
Цена на электролизные гранулы серебра 999 пробы варьируется, составляя ориентировочно 1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 ₴/кг, по данным Prom.ua. Это высокочистый технический материал, используемый в промышленности. Стоимость может меняться в зависимости от поставщика и курса драгметаллов на рынке.
Примерная цена (Украина): ̶1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 грн за 1 кг (999 проба).
Использование: Применяется как серебро электролизное, гранулированное для различных производственных целей.
