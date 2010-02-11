|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:08
Сейчас соберут небольшие депозиты игравших в бумажное золото/серебро с плечом простачков и поедем дальше вверх.
"Саечка за испуг".
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:11
1patron с большим плечом и без защитных стопов.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5104
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:23
А зачем простачкам стопы. Они же летят со своим депозитом в 10 000 у.е. в "коцмас"
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:27
"Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош —
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки".
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:57
1patron написав:
А зачем простачкам стопы. Они же летят со своим депозитом в 10 000 у.е. в "коцмас"
Боюсь что на настоящую биржу с депозитом 10К не пустят и на порог.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5104
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 19:13
1patron написав:
"Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош —
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки".
ого, да тут Алигархи на ветке! "О 18:15 вартість унції золота відскочила до $5266. Загалом за добу ціна впала на 2,8%, проте в річному вимірі метал зріс на понад 90%."
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14281
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 19:20
jabba написав: 1patron написав:
А зачем простачкам стопы. Они же летят со своим депозитом в 10 000 у.е. в "коцмас"
Боюсь что на настоящую биржу с депозитом 10К не пустят и на порог.
10к, 2 унции, (НЕ)реальный Алигарх, я бы сказал воротила рынка
"все о народе думает"
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14281
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|149843
|
|
|1
|9741
|
|
|20
|17913
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg
|