Додано: Чет 29 січ, 2026 19:13

1patron написав: "Какое небо голубое,

Мы не сторонники разбоя:

На жадину не нужен нож,

Ему покажешь медный грош —

И делай с ним, что хошь!



Покуда есть на свете дураки,

Обманом жить нам, стало быть, с руки". "Какое небо голубое,Мы не сторонники разбоя:На жадину не нужен нож,Ему покажешь медный грош —И делай с ним, что хошь!Покуда есть на свете дураки,Обманом жить нам, стало быть, с руки".

"О 18:15 вартість унції золота відскочила до $5266. Загалом за добу ціна впала на 2,8%, проте в річному вимірі метал зріс на понад 90%."

ого, да тут Алигархи на ветке!