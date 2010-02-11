Додано: Чет 05 лют, 2026 11:23

jabba



мне кажется, что замена платины в катализаторах палладием — это расхожий миф.

там ее во первых не так много чтоб заморачиваться, во вторых химия все таки фундаментальная наука, в третьих когда палладий был по 2500 а платина по 1000, обратно никто не заменял)



в катализаторах нефтянки и особенно азотной химии она незаменима, в производстве стекловолокна тоже, в материалах тиглей для выращивания кремния тоже, в научных применениях всяких практически незаменима из-за инертности, в ювелирке — на данный момент незаменима (разве что на белое золото, которое еще дороже)

скачки цен в 2008 вызваны скорее рисками в производстве и мировым кризисом. там эта возня с шахтами в ЮАР постоянная, то затопит, то забастовка, то еще чето.

короче хз.



что касается полупроводников, там же сейчас эта фигня с ИИ, очередью на оперативку и дефицитом производств, что как бы подразумевает рост потребления платины на новые производства, плюс перенос в США и тд, риски по Тайваню