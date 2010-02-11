|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 лют, 2026 09:48
Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:03
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Золото полезло вверх. Видно кто-то ожидает удара по Ирану в выходные.
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:37
1patron
ну теперь посмотрим, как будут развиваться события)) и пойдет ли Иран на нормальную оборону и ответные меры, а не как прошлый раз будут бамбить Америку ИИ-видосами
нефть там, то сё.
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:48
Погнал, Цыпа!
США розпочали масштабну бойову операцію в Ірані, - Трамп
Наша мета — захистити американський народ, усунувши неминучі загрози з боку іранського режиму.
Трамп заявив, що США знищать ракети Ірану та зрівняють із землею його ракетну промисловість, планується також знищення флоту.
Додано: Суб 28 лют, 2026 17:51
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Пока все выглядит так, что уикендом все не закончится! А рынки в понедельник очень резво отреагируют - золото/нефть вверх, акции/крипта вниз!
Судя по наличию ответных ударов Ирана в этот раз закусятся по-серьезному!Сегодня криптозолото до 5600 выростало
Додано: Суб 28 лют, 2026 20:29
SAndriy1
прошлый раз ответные удары тоже были. и сейчас кроме разбомбленых сараев и горящих кусков ракет где-то на улицах ничего он не ответил реально.
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:38
Та все, дедушку замочили и других, движ. закончился
В понедельник может чуток побурлит и все
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:41
Интересно, а как сейчас себя чувствует Золотой рынок Дубая (Gold Souk) в районе Дейра — один из крупнейших в мире центров торговли золотом (18–24 карата), насчитывающий более 300 магазинов.
А в это время:
Gold 5406,89 USD/t.oz
