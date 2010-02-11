Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 14:55

Иран открыл пролив и начался движ. Нефть никому больше не нужна. Драгметаллы в рост.
Востаннє редагувалось 1patron в П'ят 17 кві, 2026 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Т.е. в руках США рычаг в виде ставки по бондам, который в настоящее время сильнее войны в заливе. Значит, гегемон пока правит балл.)

Да плевать на те ставки. Главное что надо понимать - происходит бесконтрольное наращивание государственных расходов и госдолга. Госдолг растет уже со скоростью триллион в квартал. Выходов два - или дефолт и простить всем кому должны (что сомнительно) или постепенная "порча монеты" (чем США успешно почти сто лет и занимается).


Я ответил человеку на вопрос об аномальной обратной зависимости войны и роста золота ("растет война - падает золото" и наоборот "падает война - растет золото").

Аномалия вызвана задавливанием инфляции ростом ставки по бондам США. Пока что этот рычаг сильнее войны/тихой гавани, как ни странно.
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:11

И на сколько подняли ставку? :mrgreen:
Правильный ответ - резкое падение фонды всегда тянет за собой золото по причине недостатки маржи у трейдероов с плечом.
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 17:25

Читайте первоистоники международного уровня: This occurred because higher inflation expectations spurred by the war caused the market to anticipate higher interest rates and a stronger US dollar, which weighed on the non-yielding metal.
Этот механизм в связи с конкретно этой войной у ведущих аналитиков указывался, как главная причина подешевения золота с разгаром войны - Ожидания повышения ставки (или её неснижения), чтобы купировать риск инфляции на время дефицита нефти и роста её цены.

В общем, учите матчасть. :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 17:41

https://www.dw.com/en/iran-us-israel-wa ... a-76381602

Gold is not getting more expensive
Carsten Fritsch, a commodities analyst at Commerzbank, has noticed similarities with the current conflict: "The gold price has not benefited from the uncertainty caused by the Iran war," he told DW. "On the contrary, it is actually trading lower than before the war began."

He says there are two factors at play here. First, gold is traded in US dollars. When the dollar strengthens, gold becomes more expensive for buyers using other currencies. As a result, demand from those buyers declines, which tends to push the price down.

Second, rising oil prices are driving up inflation. When inflation increases, it becomes less likely that the US Federal Reserve will cut interest rates. If investors expect interest rates to stay higher, gold becomes less attractive because it does not pay interest, while other investments do.
