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Актабанк - БАНКРОТ

Актабанк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Актабанк - БАНКРОТ 3 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2015 15:03

Re: Актабанк

Депозиты отдают через фидобанк. Работают с вкладчиками только 4 часа вдень и по предварительной записи.
f-reader
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2015 10:26

Re: Актабанк

Скажите, пожалуйста, чем закончилась эпопея с Акта? Всем ли всё вернули? и куда теперь оплачивают их кредиты?
Тарелка
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:53

Сформовано ліквідаційний баланс. Менше ніж за місяць завершення ліквідації.
https://www.fg.gov.ua/articles/52736-ch ... abank.html
Solar_simfi
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