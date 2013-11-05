Актабанк - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 02 лют, 2015 15:03
Re: Актабанк
Депозиты отдают через фидобанк. Работают с вкладчиками только 4 часа вдень и по предварительной записи.
Додано: Сер 09 гру, 2015 10:26
Re: Актабанк
Скажите, пожалуйста, чем закончилась эпопея с Акта? Всем ли всё вернули? и куда теперь оплачивают их кредиты?
Додано: Вів 07 лют, 2023 19:53
Сформовано ліквідаційний баланс. Менше ніж за місяць завершення ліквідації.
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