Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Пон 11 бер, 2024 13:39
Andrey2512 це у Вас треба запитати. Коли пишете, відверто скажу, дурню.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 11 бер, 2024 13:50
Ірина_ Яку дурню й хто її береться оцінювати? Ви?
Я розумію цензура на спам, фейк, лайку...
Але чути від адміна "дурню" і "нісенітницю" - це вже якесь самоуправство..
Баньте за прогнози "по 34" або "по 50" - це теж може бути з огляду на ваше бачення, дурнею)))
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Andrey2512
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:46
Hotab написав: Andrey2512 написав:
Це геніально. А так можна?)
Причина блоку - це «нісенітниця»?)))
Якби ще можна було розпрочитати деякі пости...
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Додано: Пон 18 бер, 2024 20:13
Я написав, з цитиванням від unicdima
Допис unicdima
видалили, але тепер мій допис виглядає так
Що я сам з собою поговорив, але я відповідав unicdima
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Додано: Пон 18 бер, 2024 20:35
pesikot кицю обидели...
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Додано: Пон 18 бер, 2024 20:42
Головна проблема форуму це неадекватні модератори і вирішення її бачу в їх звільненні чи закритті форуму.
Форумчани, який варіант вважаєте прийнятнішим?
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unicdima
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Додано: Пон 18 бер, 2024 21:57
unicdima написав:
звільненні чи закритті форуму.
Форумчани, який варіант вважаєте прийнятнішим?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:26
unicdima написав:
Головна проблема форуму це неадекватні модератори і вирішення її бачу в їх звільненні чи закритті форуму.
Форумчани, який варіант вважаєте прийнятнішим?
та й форумчани не дуже. після того, як скоїте самогубство тут, може вам пошукати інші форуми?
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