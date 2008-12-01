Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Додано: Нед 14 вер, 2025 14:27
Теперь все нормально. Ещё один тест вижу.
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:01
Сибарит написав:
Теперь все нормально. Ещё один тест вижу.
попередній висновок - повідомлення видалили, форум його бачить - форумчани ні, тому й не можуть прочитати - поки не напишуть нове повідомлення. глюк в тому, що видалене повідомлення чомусь рахується в переліку...
Додано: Вів 11 лис, 2025 13:48
Shaman дякую за пильність. Передала колегам
Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:49
Ірина_ написав: Shaman
дякую за пильність.
Передала колегам
З повагою,
я так розумію, терміни виконання, як завжди. до кінця цього року вже часу мало, гадаю до кінця наступного впораються?
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:45
Вже прибрали!
З повагою,
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:02
Сьогодні при оновленні сторінки форуму іноді перекидує на це шахрайство:
https://megaluck.ru.com/
