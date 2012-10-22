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Эквайринг - посоветуйте банк

Эквайринг - посоветуйте банк
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2011 16:40

Эквайринг - посоветуйте банк

Магазин одежды ( донецкая область) - в какой банк обратиться по оказанию услуги эквайринга , интересует оптимальное соотношение комиссия\уровень обслуживания
serg. serg.
 
 
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2012 07:37

serg. serg.
Попробуйте Ощадбанк, они сейчас очень активные в связи с введением нового процессинга
alex_buric
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:15

Re: Эквайринг - посоветуйте банк

Кто-нибудь может подсказать банк, который дает право на терминале для эквайринга в отеле списывать деньги с карты гостя при бронировании по невозвратному тарифу без карты или в случае незаезда?
В Привате дают возможность только делать предавторизацию,но это ничего не дает практически т.к. деньги разблокируются у гостя через 30 дней.
Drive
 
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