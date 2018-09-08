|
|
Эвайринг в Авале или банк Пивденный
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:46
Добрый вечер. Купили СмартКасу. Для подключения эквайринга они работают с Авалем и Пивденным.
У какого банка выгоднее эти операции?( абонка за расч.счет,проценты по эквайрингу,есть ли карта-ключ к счету....)
На сайте читал,но до конца н понял.Да и подводные камни возможно есть
-
mann
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 07.04.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|19743
|
Нед 21 чер, 2020 18:15
Drive
|
|0
|3570
|
Вів 22 січ, 2019 05:39
ННА
|
|3
|3315
|