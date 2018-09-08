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Эвайринг в Авале
или банк Пивденный

Эвайринг в Авале или банк Пивденный
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:46

Эвайринг в Авале или банк Пивденный

Добрый вечер. Купили СмартКасу. Для подключения эквайринга они работают с Авалем и Пивденным.
У какого банка выгоднее эти операции?( абонка за расч.счет,проценты по эквайрингу,есть ли карта-ключ к счету....)
На сайте читал,но до конца н понял.Да и подводные камни возможно есть
mann
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