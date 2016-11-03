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Какую платежную систему
или банк выбрать?

Какую платежную систему или банк выбрать?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 05:39

Какую платежную систему или банк выбрать?

Кака]я зарубежная платежная система или банк, позволяющие создать аккаунт гражданину Украины удаленно (без личного визита) и применять его для ввода/вывода денег на территории Украины?
ННА
 
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