RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Депозиты в других валютах
(рубль, франк, фунт)

Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2014 20:48

Re: Приватбанк

Заметил на сайте Юникредита:
Повідомляємо Вам, що на виконання вимог Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 року № 1636-VII (набув чинності 27.09.2014р.), заборонено відкриття нових та поповнення діючих вкладів фізичних осіб у російських рублях.

Я правильно понимаю, что это касается всех украинских банков? Просто у некоторых на сайтах еще остались предложения.

3) залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється;
Malky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 08.08.07
Подякував: 189 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2014 09:20

  Malky написав:Я правильно понимаю, что это касается всех украинских банков?

Да, с 27.09.2014 вклады в рублях похоже нигде не оформляются. Уже и на сайтах банков вроде нигде не осталось предложений (тут указаны ставки для вкладов, оформленных до 27.09).
sola
 
Повідомлень: 4167
З нами з: 02.03.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2014 10:52

Re: Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт)

Уже в курсе, просто убрали возможность редактировать старые сообщения на форуме :(
Malky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 08.08.07
Подякував: 189 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2015 11:03

Кстати ПИБ открывает Доходный в рублях и платит 3%
sola
 
Повідомлень: 4167
З нами з: 02.03.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:18

Шановні, а зараз можна десь відкрити депозит в фунтах стерлінгів? Дякую.
Блог коллекционера - slet.org.ua
AleksML
Аватар користувача
 
Повідомлень: 142
З нами з: 18.12.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
4 361
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 14:39
Квесторе_поверніться
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 4434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4
Онлайн-депозиты
Intro » Суб 19 жов, 2013 14:20
9 5738
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2013 13:09
Zet3211

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72774)
30.06.2019 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.