Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт)

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомляємо Вам, що на виконання вимог Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 року № 1636-VII (набув чинності 27.09.2014р.), заборонено відкриття нових та поповнення діючих вкладів фізичних осіб у російських рублях.
Я правильно понимаю, что это касается всех украинских банков? Просто у некоторых на сайтах еще остались предложения.
3) залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється;