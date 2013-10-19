Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт)

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Повідомляємо Вам, що на виконання вимог Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 року № 1636-VII (набув чинності 27.09.2014р.), заборонено відкриття нових та поповнення діючих вкладів фізичних осіб у російських рублях.
Я правильно понимаю, что это касается всех украинских банков? Просто у некоторых на сайтах еще остались предложения.
3) залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється;
Зібрав через гарну назву з двох слів: "фунт стерлінгів", яку читав у книгах, і через картинки на них, деяку кількість купюр.
Якщо хтось знає, скажіть, будь-ласка, чи можна не втратити ці гроші. Судячи з усього, на даний момент немає можливості у банках України покласти їх на депозит, щоб потім обміняти на нові – пластикові, як зазначається, купюри. Щоб гроші не перетворилися на папір, як це вже сталось з декількома купюрами 5, 10 фунтів стерлінгів, які зібрав з тієї ж причини, але не знав про їх скасування в Україні, бо у той час свідомість була затуманена токсинами і не звертав уваги на такі важливі для моїх декількох вже папірців з написом 5, 10 фунтів, новини. Нереальні відвідування Великобританії та обмін у пункті обміну валют, прошу не пропонувати, через значну для мене вартість і того і іншого.