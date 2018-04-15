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Фінансова ініціатива
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Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1758175917601761
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:13

  moniks написав:Ratatui

Так как то, где то "пропал" ВЕРХОВНЫЙ СУД. Надежда всех вкладчиков 200+ этого "Зэ Банка". Сми вот пишут шо посевная у Олега Романовича едет по плату, а у вкладчиков уже "ни зернышка". Как бэ пшеничка потом не полыхнула...


Не полыхнет. Все как сидели на ж о п е. Так и будут сидеть.
Ratatui
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