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Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:13
moniks написав:Ratatui
Так как то, где то "пропал" ВЕРХОВНЫЙ СУД. Надежда всех вкладчиков 200+ этого "Зэ Банка". Сми вот пишут шо посевная у Олега Романовича едет по плату, а у вкладчиков уже "ни зернышка". Как бэ пшеничка потом не полыхнула...
Не полыхнет. Все как сидели на ж о п е. Так и будут сидеть.
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Ratatui
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:35
Ratatui написав: moniks написав:Ratatui
Так как то, где то "пропал" ВЕРХОВНЫЙ СУД. Надежда всех вкладчиков 200+ этого "Зэ Банка". Сми вот пишут шо посевная у Олега Романовича едет по плату, а у вкладчиков уже "ни зернышка". Как бэ пшеничка потом не полыхнула...
Не полыхнет. Все как сидели на ж о п е. Так и будут сидеть.
ХЗ. Червоненко вон ясно видит сценарий Югославии, некоторые вспоминают про Чаушеско а еще некоторые хотят праздновать новый год и 9-е мая под кремлядские куранты. Но опа по любому. Так шо с судом?
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moniks
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