Фінансова ініціатива (the Bank)

Верховный Суд превратил Нацбанк в должника

Понедельник, 07 мая 2018 13:13 Автор Пальчевский Иван

Верховный Суд становится на сторону Фонда гарантирования вкладов физлиц в споре Нацбанка с временной администрацией банка «Финансовая инициатива» за гособлигации и выплаты по ним на 2,5 млрд грн. НБУ брал ОВГЗ в залог под рефинансирование, но забрал их с нарушениями. Верховный Суд уже решил взыскать с НБУ почти 1 млрд грн, но регулятор не хочет платить (укр.).





Проигрыш НБУ по всем фронтам



Национальный банк начал в Верховном Суде проигрывать Фонду гарантирования вкладов физлиц споры за списанные у неплатежеспособного банка «Финансовая инициатива» гособлигации внутреннего госзайма на общую сумму 2,5 млрд грн. Верховный Суд 12 марта и 16 апреля принял сторону ФГВФЛ и разрешил взыскать с НБУ суммарно 976 млн грн в пользу банка «Финансовая инициатива», который уже три года находится под управлением временного администратора.



Эта сумма состоит из полученного Нацбанком купонного дохода по двум сериям ОВГЗ, сумм от их погашения, а также прав на еще непогашенные облигации (подробнее см. таблицу). Госбумаги предоставлялись банком «Финансовая инициатива» в обеспечение кредитов рефинансирования НБУ еще в период «обычной» работы. После того как банк в июне 2015 года стал неплатежеспособным и перестал гасить кредиты, НБУ обратил взыскание на ценные бумаги в счет погашения долга.



Временный администратор не согласился с тем, как НБУ провел эти операции, и пошел в суд. Администратор выявил, что взыскание прошло с нарушением пункта 2.2.4 договора залога. НБУ должен был продать эти бумаги третьим лицам. И только в случае провала торгов НБУ получил бы право приобрести их в собственность по справедливой стоимости. Но, как выяснил суд, НБУ не рассылал торговцам аукционные предложения по покупке ОВГЗ, а сразу забрал их себе.



Как сообщал FinClub, ФГВФЛ в 2016 году выиграл в суде первой инстанции все шесть споров по облигациям внутреннего госзайма на сумму 2,5 млрд грн. Но НБУ не соглашался с решениями Хозсуда Киева и оспаривал их в апелляции. Два дела уже рассмотрены Верховным Судом, а еще два дела будут изучены через неделю. Суд, рассмотрев в марте-апреле две кассационные жалобы НБУ, удовлетворил их лишь в части отсутствия у НБУ необходимости платить 3% годовых на выплаченные средства и инфляционные потери. Это позволило НБУ сэкономить 5,925 млн грн.



В остальном же решения судов предыдущих инстанций были оставлены в силе. Таким образом, суд подтвердил необходимость взыскания с НБУ 976 млн грн из 2,503 млрд грн. На 15 мая в Верховном Суде запланированы слушания по двум делам на общую сумму 1,279 млрд грн.



Спорные отношения



Верховный Суд уже вынес решения о взыскании средств, но Нацбанк не спешит их выполнять. Как сообщили FinClub в Фонде гарантирования, к началу мая им пока не удалось получить от Нацбанка 976 млн грн в пользу банка «Финансовая инициатива». В пресс-службе НБУ сообщили FinClub, что сейчас они принимают меры по пересмотру и обжалованию этих судебных решений.



В НБУ не уточнили, каким образом планируют обжаловать постановления Верховного Суда, который находится на «вершине» судебной системы. Возможно, речь идет об оспаривании открытых 15 января (№ 55531552, 55531710, 55531838, 55531924, 55532041) и 16 февраля (№ 55818076) шести исполнительных производств о принудительном взыскании средств в пользу банка «Финансовая инициатива». Нацбанку уже удалось в судебном порядке остановить пять из них. Регулятор может ходатайствовать перед судом об отсрочке исполнения судебного решения с параллельной активизацией действий по отмене запрета и перевода банка в процедуру ликвидации, считает старший юрист Evris Максим Замиховский.



Если Нацбанк все-таки вернет 2,5 млрд грн деньгами и непогашенными еще ОВГЗ, то неизвестно, какие действия предпримет временный администратор. Либо эти средства он тут же перечислит в счет уплаты долга банка «Финансовая инициатива» по рефинансированию НБУ (общий долг – 9,7 млрд грн), либо направит деньги на удовлетворение требований других кредиторов банка.



Управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз уверен, что НБУ придется выполнить решения суда. «Учитывая, что постановления Верховного Суда о взыскании в пользу банка «Финансовая инициатива» купонного дохода и дохода от погашения ценных бумаг сами по себе являются окончательными решениями, они дальнейшему обжалованию и пересмотру не подлежат», – говорит юрист. Он считает текст постановлений Верховного Суда вполне оправданным.



Старший юрист Evris Максим Замиховский говорит, что принятие таких решений Верховного Суда стало возможным благодаря постановлению Высшего административного суда от 12.07.2016 по делу № 826/18784/15. Тогда суд признал незаконным решение НБУ о переводе ОВГЗ в собственность регулятора и обязал вернуть облигации их владельцу. «Именно окончательное решение ВАСУ позволило и дало основания ПАО «Банк "Финансовая инициатива"» предъявить иск к НБУ с требованием возместить стоимость погашенных облигаций и причиненных убытков», – отмечает Максим Замиховский.



Негативные для НБУ решения он объясняет «просчетами при обращении взыскания на облигации, которые были предметом залога и обеспечивали возврат предоставленных кредитов». «Сложилась парадоксальная ситуация, когда кредитор обязан выплатить своему должнику порядка 900 млн грн, хотя долг банка перед НБУ остается непогашенным. А с учетом работы в ПАО «КБ "Финансовая инициатива"» временной администрации и действующего судебного запрета на переход в стадию ликвидации, непогашенными долги банка перед НБУ будут еще долго. Эти решения суда являются примером того, как формально законные решения судов не являются справедливыми», – рассказал Максим Замиховский.



Виктор Мороз обратил внимание на позицию суда в части отказа во взыскании 3% годовых и инфляционных потерь за время просрочки. Суд пришел к выводу, что взыскание убытков не позволяет применять предусмотренные ст. 625 Гражданского кодекса защитные механизмы и взыскивать 3% годовых и инфляционные потери, поскольку в данном случае речь идет не о денежных обязательствах, а о деликтных (происходящих от причинения ущерба).



«Такая позиция довольно противоречива и неоднократно была предметом споров высших судов, действующих до Верховного Суда (проведена реформа Верховного Суда. – Ред.). Существовала позиция высших судов о том, что невыполнение решения суда о взыскании ущерба или убытков позволяет взыскивать 3% годовых и инфляционные потери. Однако теперь при взыскании убытков можно будет взыскать лишь размер убытков. А инфляционные потери и 3% годовых придется рассчитывать и обосновывать в качестве упущенной выгоды», – уверен Виктор Мороз.