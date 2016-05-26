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Фінансова ініціатива
(the Bank)

Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:27

  maxprofit написав:Що за ідіотизм? До чого тут Порошенко, коли злодій бахматюк вкрав весь рефінанс - ось кого саджати треба ! Разом із зрадником мертвечуком

Это Вы голосом парубия? :mrgreen: Вещи собрали или вы упоротые барцы :?: :mrgreen: Ваш пЛюценко не защитил нас от мошенников :twisted: В Европе за это дают столько же как из неуплату налогов. Или нет доказательств, и уничтожение банка - акция грабежа государством? Оппозиция потроха говорит, что это именно так! Так что клюв прикройте :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:40

200+

какие документы нужно подавать вкладчикам 200+ ?

- заявление о признании требований кредитора,
- копия паспорта,
- копия ИНН,
- копия договора банковского вклада?

я так понимаю, сюда?
03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:21

Re: Фінансова ініціатива (the Bank)

А смысл?Ничего от банка в нашем городе не осталось,в бывшем отделении уже несколько лет работает ощад.Неужто есть что продать и выплатить 4-й очереди?
tatmech
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