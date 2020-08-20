Фінансова ініціатива (the Bank)

emeta написав:В заяве кредитора необходимо указать:
поточний рахунок отримувача Здесь именно текущий или карточный допустимо, это 2620? найменування банку отримувача __________ код отримувача это ИНН? код банку это МФО?
Поточний рахунок отримувача - здесь указываете или текущий, или карточный счет, что у Вас есть и что Вам удобнее. Код отримувача - это Ваш ИНН. Код банку - это МФО банка. Но еще лучше будет, если у Вас есть справка о Реквизитах для пополнения Вашего счета, которую выдал Ваш банк, и, тогда Вы не только указываете все по этим реквизитам, но и приложите еще к заявлению копию этой справки. Форма Заявления о признании требований кредитора является примерной, а перевод денег будет принимать Ваш банк, и, поэтому, нужно исходить из требований Вашего банка, так как в случае их несоблюдения Ваш банк может вернуть перевод Ваших денег Фонду. И, главное, не забывайте обновлять реквизиты в течение 10 дней с момента их изменения, что Вы обязуетесь в этом заявлении. Если реквизиты изменятся и деньги Ваш банк вернет Фонду, то Фонд, в лучшем случае, передаст их в депозит нотариуса (статья 537 Гражданского кодекса Украины) из-за уклонения кредитора от принятия исполнения им обязательства. Такое произошло в банке "Форум", когда Фонд перечислил 55 млн. грн. денег кредиторов в депозит нотариуса, которые их не получили по каким-то причинам.
Сегодня последний день написать заявление на кредиторские вимоги. Подскажите как поступить если еще не написал? Отправить сейчас почтой заявление(будут ли рассматривать дату заявления датой отправки) или есть вариант что в понедельник еще будут принимать и поехать лично(в законе если выпадает последний день срока 30 дней на выходной , то переносят на следующий рабочий) сейчас они вроде не работают, телефон не берут. Спасибо
msie600 написав:Сегодня последний день написать заявление на кредиторские вимоги. Подскажите как поступить если еще не написал? Отправить сейчас почтой заявление(будут ли рассматривать дату заявления датой отправки) или есть вариант что в понедельник еще будут принимать и поехать лично(в законе если выпадает последний день срока 30 дней на выходной , то переносят на следующий рабочий) сейчас они вроде не работают, телефон не берут. Спасибо
Что-же Вы затягивали до последних дней? Если точно выпадает последний день на выходные, то еще можно подать лично в отделении или по почте, но лучше лично в отделении в первый рабочий день после выходного.
Основание: Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, яке затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1104-17
Розділ II. Порядок заявлення кредиторами вимог 6. Заявлення кредиторами своїх вимог здійснюється протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку. У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, днем закінчення строку для заявлення кредиторами своїх вимог є перший за ним робочий день.
Только уже в заявлении Вам нужно сослаться на этот пункт 6 Раздела II, чтобы они правильно посчитали Вам этот срок.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє, що виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 22 липня 2019 року № 1852 про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».
Для отримання інформації щодо акцептування їх вимог кредитори можуть звернутись у робочі дні з 09:00 до 18:00 години за адресою: вул. Є.Коновальця, 7/9, м. Київ, 03150, або за контактним номером телефону ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: (044) 593- 60-73.
Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Довідкова інформація за телефоном ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: (044) 593- 60-73.
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Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 17 вересня 2020 року №1691 погоджено початок процедури задоволення вимог кредитора третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».
Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок кредитора ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.
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