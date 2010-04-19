Автоцивилку в Киеве теперь можно купить с 22% скидкой

privagent написав:Европротокол должны все СК выдавать по требованию! Но не советую им пользоваться! А скидка 50% это реально,условия - безаварийный стаж 6 лет ! Я занимаюсь автострахованием.
Актуальне питання до середини квітня (необхідно оформити нову автоцивілку, оскільки термін старої закінчується). Питання - скидка у 50% це реально у яких СК (впринципі, страхуюсь чотири роки підряд в одній СК, але такого не пропонували); як доказати що всього безаварійний стаж 6 років?. І яка франшиза в таких випадках? Чи Ви тільки про свою СК? Київ.
privagent написав:Европротокол должны все СК выдавать по требованию! Но не советую им пользоваться! А скидка 50% это реально,условия - безаварийный стаж 6 лет ! Я занимаюсь автострахованием.
Актуальне питання до середини квітня (необхідно оформити нову автоцивілку, оскільки термін старої закінчується). Питання - скидка у 50% це реально у яких СК (впринципі, страхуюсь чотири роки підряд в одній СК, але такого не пропонували); як доказати що всього безаварійний стаж 6 років?. І яка франшиза в таких випадках? Чи Ви тільки про свою СК? Київ.
Ваш безаварийный стаж в СК могут проверить по базе МТСБУ. Скидка 50%, или по льготе или в мусорной СК. В живых СК на сегодня реально 20-30% скидку получить, со скидкой можете посчитать тут
Скидка 50% положена по Закону Украины следующим категориям граждан:
Статья 13.2. Размер страхового платежа по одному внутреннему договору страхования уменьшается на 50 процентов, при условии, что страхователем является гражданин Украины - участник войны, инвалид II группы, лицо, пострадавшее в результате Чернобыльской катастрофы, отнесящееся к I или II категории, пенсионер, с обеспеченным транспортным средством с рабочим объемом двигателя до 2500 сантиметров кубических включительно и принадлежит этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким транспортным средством лицом, принадлежащим к определенным пунктам этой категорий граждан Украины без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза. {Пункт 13.2 статьи 13 в редакции Закона N 3045-VI (3045-17) от 17.02.2011; с изменениями, внесенными согласно Закону N 5090-VI (5090-17) от 05.07.2012} {Статья 13 в редакции Закона N 2902-IV (2902-15) от 22.09.2005}
fefelova На сегодняшний день выплаты по автоцивилке следующие: По жизни и здоровью третьих лиц (пострадавшие по вашей вине) - 260 тыс. грн. По железу (нанесенный вами ущерб автомобилю третьего лица) - 230 тыс. грн.
При желании размер страховой выплаты можно увеличить, оформив вместе с автоцивилкой дополнительный договор добровольного страхования автогражданской ответственности (ДГО) до 1 млн. грн.