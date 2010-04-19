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Автоцивилку в Киеве теперь
можно купить с 22% скидкой

Автоцивилку в Киеве теперь можно купить с 22% скидкой
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2014 20:52

  privagent написав:Европротокол должны все СК выдавать по требованию! Но не советую им пользоваться! А скидка 50% это реально,условия - безаварийный стаж 6 лет ! Я занимаюсь автострахованием.


Актуальне питання до середини квітня (необхідно оформити нову автоцивілку, оскільки термін старої закінчується).
Питання - скидка у 50% це реально у яких СК (впринципі, страхуюсь чотири роки підряд в одній СК, але такого не пропонували); як доказати що всього безаварійний стаж 6 років?.
І яка франшиза в таких випадках?
Чи Ви тільки про свою СК?
Київ.
grape
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2014 13:26

grape
Да, скидка до 50%
Стоимость уточняйте по тел. 0676697114
stardi
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2017 01:56

скидка 50% действует?
gojjy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2017 20:33

  grape написав:
  privagent написав:Европротокол должны все СК выдавать по требованию! Но не советую им пользоваться! А скидка 50% это реально,условия - безаварийный стаж 6 лет ! Я занимаюсь автострахованием.


Актуальне питання до середини квітня (необхідно оформити нову автоцивілку, оскільки термін старої закінчується).
Питання - скидка у 50% це реально у яких СК (впринципі, страхуюсь чотири роки підряд в одній СК, але такого не пропонували); як доказати що всього безаварійний стаж 6 років?.
І яка франшиза в таких випадках?
Чи Ви тільки про свою СК?
Київ.


Ваш безаварийный стаж в СК могут проверить по базе МТСБУ. Скидка 50%, или по льготе или в мусорной СК. В живых СК на сегодня реально 20-30% скидку получить, со скидкой можете посчитать тут
osgo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2017 15:27

osgo Дякую
dafmy
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:25

Скидка 50%

Скидка 50% положена по Закону Украины следующим категориям граждан:

    Статья 13.2. Размер страхового платежа по одному внутреннему договору страхования уменьшается на 50 процентов, при условии, что страхователем является гражданин Украины - участник войны, инвалид II группы, лицо, пострадавшее в результате Чернобыльской катастрофы, отнесящееся к I или II категории, пенсионер, с обеспеченным транспортным средством с рабочим объемом двигателя до 2500 сантиметров кубических включительно и принадлежит этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким транспортным средством лицом, принадлежащим к определенным пунктам этой категорий граждан Украины без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.
    {Пункт 13.2 статьи 13 в редакции Закона N 3045-VI (3045-17) от 17.02.2011; с изменениями, внесенными согласно Закону N 5090-VI (5090-17) от 05.07.2012} {Статья 13 в редакции Закона N 2902-IV (2902-15) от 22.09.2005}
ann101
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:18

osgo не поделитесь информацией,что за компании?
Emmanuelle
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 19:30

На какую сумму страховка будет выплачивать в случае ДТП?
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 12:47

  fefelova написав:На какую сумму страховка будет выплачивать в случае ДТП?


если вопрос по страховке гражданской ответственности, то:

1) обязательная - законом предусмотрен лимит
а. 200 тыс.грн. - ущерб жизни и здоровью,
б. 100 тыс. грн. - ущерб имуществу (авто, заборы, оборудование....)

В пределах этих сум происходит страховая выплата - это максимум.

2) добровольная - при желании к обязательной докупается.
тут страховая сумма (лимит) достигает до 1 млн грн., зависит от пожелания клиента и готовности заплатить.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:43

fefelova На сегодняшний день выплаты по автоцивилке следующие:
По жизни и здоровью третьих лиц (пострадавшие по вашей вине) - 260 тыс. грн.
По железу (нанесенный вами ущерб автомобилю третьего лица) - 230 тыс. грн.

При желании размер страховой выплаты можно увеличить, оформив вместе с автоцивилкой дополнительный договор добровольного страхования автогражданской ответственности (ДГО) до 1 млн. грн.
alx888
 
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