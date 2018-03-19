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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:03
...по ОСАГО проблем не было...
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Федот да не тот
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