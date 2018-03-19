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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Провідна

Провідна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Провідна 2.9 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
19
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:03

Re: Провідна

...по ОСАГО проблем не было...
Федот да не тот
 
Повідомлень: 27
З нами з: 03.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 17181920
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