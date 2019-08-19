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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:03
Re: Провідна
...по ОСАГО проблем не было...
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33
Re: Провідна
Провидной доволен. Пользуюсь ОСАГО более 5 лет тут. При наступлении страхового случая пострадавшей стороне все выплатили без проблем. Сейчас ОСАГО подорожало 1108,80грн + еще навязывают обязательное страхование владельца машины на 22000грн(за 210грн).
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