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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:03
Re: Провідна
...по ОСАГО проблем не было...
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33
Re: Провідна
Провидной доволен. Пользуюсь ОСАГО более 5 лет тут. При наступлении страхового случая пострадавшей стороне все выплатили без проблем. Сейчас ОСАГО подорожало 1108,80грн + еще навязывают обязательное страхование владельца машины на 22000грн(за 210грн).
Додано: Сер 29 вер, 2021 17:02
Дозвониться к вам просто не реально!!! Нервов не хватает
Сотрудник колл центра страховой перепутал аптеки(
Очень плохо!!!Я не могу получить свои лекарства!
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:05
І я не могла додзвонитися у асистанс, чекала на лінії хвилини три. Після цього оператор взяла слухавку, сказала "я зайнята, зачекайте" та знову перевела мене в режим очікування.
За таким сервісом можна в поліклініку безплатно сходити
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:38
Віра Валентинівна а может реально связаться с оператором не в телефонном режиме, а в письменном?
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