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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Провідна

Провідна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Провідна 2.9 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
20
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:03

Re: Провідна

...по ОСАГО проблем не было...
Федот да не тот
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:33

Re: Провідна

Провидной доволен. Пользуюсь ОСАГО более 5 лет тут. При наступлении страхового случая пострадавшей стороне все выплатили без проблем. Сейчас ОСАГО подорожало 1108,80грн + еще навязывают обязательное страхование владельца машины на 22000грн(за 210грн).
Харьков
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Повідомлень: 429
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:02

Дозвониться к вам просто не реально!!! Нервов не хватает :!:
Сотрудник колл центра страховой перепутал аптеки(
Очень плохо!!!Я не могу получить свои лекарства!
Olga 25
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:05

І я не могла додзвонитися у асистанс, чекала на лінії хвилини три. Після цього оператор взяла слухавку, сказала "я зайнята, зачекайте" та знову перевела мене в режим очікування.
За таким сервісом можна в поліклініку безплатно сходити :twisted:
Віра Валентинівна
 
Повідомлень: 9
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:38

Віра Валентинівна а может реально связаться с оператором не в телефонном режиме, а в письменном?
Olga 25
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:57

Покрывают ковид-19?
Гоша
 
Повідомлень: 8
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:09

На сайті не знайшов жодної ціни. Скільки коштує туристична страховка?
woc
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 13:01

Недавно оформила ковідний пакет. Зараз час такий, що навіть з вакциною може бути непереливки...
Побачимо, як це буде працювати
Сoko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:26

чи покриває туристична страховка лікування від ковіду за кордном?
yata
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:10

Дуже довго шукали лікаря для доньки. Добре, що це була просто невисока температура і ситуація дозволяла почекати. Але якщо у разі серйозної хвороби буде щось подібне - зміню страхову
Сoko
 
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