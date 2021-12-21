RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
Провідна

Провідна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Провідна 2.9 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
20
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:46

Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
rani
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:16

Re: Провідна

rani написав:Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
Можно - страхуешь не авт-ль, а ответственность управляющего авт-лем
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:07

GALeon спасибо.
Может, кто-нибудь знает - страхование авто работает за границей?
rani
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:26

  rani написав:GALeon спасибо.
Может, кто-нибудь знает - страхование авто работает за границей?

Если речь о каско, то территория действия должна быть оговорена в договоре. Если речь об ОСАГО, то оно действует на территории Украины, для поездок за границу нужно покупать зеленую карту.
antey718
 
Повідомлень: 710
З нами з: 03.08.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Провідна (204)
22.12.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.