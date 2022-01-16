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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:46
Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:16
Re: Провідна
Можно - страхуешь не авт-ль, а ответственность управляющего авт-лем
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:07
GALeon спасибо.
Может, кто-нибудь знает - страхование авто работает за границей?
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:26
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:55
Та найміть ви більше менеджерів!!!! Проблемний сезон, сплеск ковіду! У асистанс нереально додзвонитися, просто висиш на телефоні по 10 хвилин без результату.
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