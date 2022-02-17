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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:46
Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
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rani
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:16
rani написав:Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
Можно - страхуешь не авт-ль, а ответственность управляющего авт-лем
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GALeon
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:07
GALeon спасибо.
Может, кто-нибудь знает - страхование авто работает за границей?
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rani
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:26
rani написав:GALeon
спасибо.
Может, кто-нибудь знает - страхование авто работает за границей?
Если речь о каско, то территория действия должна быть оговорена в договоре. Если речь об ОСАГО, то оно действует на территории Украины, для поездок за границу нужно покупать зеленую карту.
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antey718
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Додано: Пон 17 січ, 2022 15:55
Та найміть ви більше менеджерів!!!! Проблемний сезон, сплеск ковіду! У асистанс нереально додзвонитися, просто висиш на телефоні по 10 хвилин без результату.
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Сoko
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Додано: Чет 20 січ, 2022 15:32
А тут каско нормально обслуговують, хтось знає? У провідній воно відносно недороге, а чи толкове...
Різне чула про цю страхову компанію.
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Світлана_0
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Додано: Пон 24 січ, 2022 12:51
GALeon написав:
rani написав:Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
Можно - страхуешь не авт-ль, а ответственность управляющего авт-лем
Вижу вы в теме!
Мы в компании прекращаем работать с провидной, есть нюансы с работой этой страховой. Можете посоветовать хорошую корпоративную страховую?
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rani
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:13
Очень странная страховая, даже не знаю как оценивать. Пока дозвонишься до них, но выплаты приходят очень быстро (1,5-2 недели).
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Додано: Суб 12 лют, 2022 15:01
Як перевірити дійсність осаго?
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Danna
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:03
Мне нужно покупать новую автогражданку при покупке бу авто?
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boxi
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