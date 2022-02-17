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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Провідна

Провідна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Провідна 2.9 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
20
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:46

Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
rani
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:16

Re: Провідна

rani написав:Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
Можно - страхуешь не авт-ль, а ответственность управляющего авт-лем
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:07

GALeon спасибо.
Может, кто-нибудь знает - страхование авто работает за границей?
rani
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:26

  rani написав:GALeon спасибо.
Может, кто-нибудь знает - страхование авто работает за границей?

Если речь о каско, то территория действия должна быть оговорена в договоре. Если речь об ОСАГО, то оно действует на территории Украины, для поездок за границу нужно покупать зеленую карту.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:55

Та найміть ви більше менеджерів!!!! Проблемний сезон, сплеск ковіду! У асистанс нереально додзвонитися, просто висиш на телефоні по 10 хвилин без результату.
Сoko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 15:32

А тут каско нормально обслуговують, хтось знає? У провідній воно відносно недороге, а чи толкове...
Різне чула про цю страхову компанію.
Світлана_0
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:51

  GALeon написав:
rani написав:Может, кто в курсе. Можно ли оформить осаго на арендованный автомобиль?
Можно - страхуешь не авт-ль, а ответственность управляющего авт-лем

Вижу вы в теме!
Мы в компании прекращаем работать с провидной, есть нюансы с работой этой страховой. Можете посоветовать хорошую корпоративную страховую?
rani
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:13

Очень странная страховая, даже не знаю как оценивать. Пока дозвонишься до них, но выплаты приходят очень быстро (1,5-2 недели).
Olga 25
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:01

Як перевірити дійсність осаго?
Danna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:03

Мне нужно покупать новую автогражданку при покупке бу авто?
boxi
 
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  #<1 ... 18192021
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