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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Провідна

Провідна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Провідна 2.9 5 86
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
20
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:15

Оформили з сім'єю туристичне страхування для поїздки в Словаччину, про всяк випадок. В цілому оформили страховку дуже швидко. Як діє сама страховка ще, на щастя, не перевірили. Сподіваюся, і не доведеться.
Danna
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:55

Чи обов'язково оформлювати страховку для виїзду за кордон? Я чула багато думок та теорій, одні кажуть - треба і без страховки не випустять, інші - що не оформлювали і ніхто в них нічого не перевіряв. Я вже заплуталась
Світлана_0
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:29

Если оформить у вас Осаго, будет ли оно работать за границей?
Гоша
 
Повідомлень: 9
З нами з: 28.09.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 14:28

Нещодавно оформлювала страховку на сайті. Дуже швидко все знайшла та оплатила - зручно. Поки страхових випадків не було, сподіваюсь на безпроблемну співпрацю.
Тоня
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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