|
|
|
Телеком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Календар зборів акціонерів емітентів цінних паперів України. Обговорення емітентів і отримання дивідендів за акціями, нові українські емітенти.
Додано: Суб 08 жов, 2011 21:12
IPTV, Triple-Play
В результате замещения фиксированной связи мобильной, доходы Укртелекома от
предоставления услуг фиксированной связи неуклонно снижаются, и в дальнейшем, в
случае усугубления тенденции, это будет иметь негативные последствия для
компании, так как доходы от фиксированной связи составляют около 77% от общего
дохода компании. Растущая конкуренция со стороны кабельных и мобильных
операторов, а также ценовые войны способствовали значительному снижению ARPU
от предоставления услуг широкополосного доступа. Поэтому компания должна сделать
все возможное для поддержки ARPU от предоставления услуг доступа в Интернет, а
также для замедления темпов снижения доходов от фиксированной связи. Укртелком
проводил активное тестирование услуги IPTV и ее запуск планировался в конце 2011,
но IPTV лицензия все еще не получена. Национальный совет по вопросам
телевидения и радиовещания уже несколько раз отказывал Укртелекому в
предоставлении данной лицензии, но компания в очередной раз в конце июля подала
заявку. В данный момент окончательный запуск IPTV от Укртелекома остается под
вопросом, а в августе 2011 менеджмент компании заявил, что Укртелеком может
выбрать другую платформу, которая не требует лицензии. В будущем Укртелком
планирует предоставлять телекоммуникационные услуги по технологии Triple-play,
которая включает в себя телевидение в дополнение к фиксированной связи и
широкополосному доступу в Интернет. В большинстве европейских стран результаты
внедрения технологии Triple-play были удачными, и в некоторых странах это
позволило операторам значительно замедлить или даже остановить снижение доходов
от предоставления услуг связи.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33190
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2156 раз.
- Подякували: 2512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2011 14:46
Укртелеком [UTLM UK, ПОКУПАТЬ] утвердил стратегию на 2012-2014гг
На внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 1 ноября, акционеры Укртелекома [UTLM UK, ПОКУПАТЬ] утвердили стратегию на 2012-2014 годы. Основными направлениями стратегии является инвестирование в создание общенациональной сети доступа в Интернет, а также собственной сети доставки контента. Кроме этого в планах Укртелекома запустить услугу цифрового телевидения для пользователей широкополосного доступа в Интернет и развитие облачных технологий.
Наше мнение: Эта новость умеренно ПОЗИТИВНА для акций Укртелекома. Расширение оптоволоконной сети позволит компании увеличит пропускную способность сети и предложить клиентам высокоскоростной доступ в Интернет, что в свою очередь повысит конкурентоспособность Укртелекома. Развитие облачных технологий для конечного пользователя даст возможность доступа к мощным вычислительным ресурсам. Отпадет необходимость в приобретении сложного и дорогостоящего оборудования, програмного обеспечения, систем пожаротушения, охраны, энергообеспечения и т.д.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33190
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2156 раз.
- Подякували: 2512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2012 23:42
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33190
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2156 раз.
- Подякували: 2512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2012 12:53
Президент Украины Виктор Янукович поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить проект Стратегии развития информационного общества в Украине.
Соответствующее поручение Глава государства дал с целью обеспечения внедрения информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни, а также реализации в Украине Инициативы «Партнерство «Открытое Правительство» по развитию электронного правительства.
Профильные министерства и ведомства вместе с СБУ и с участием Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации, органов местного самоуправления и общественности также должны подготовить проект плана мероприятий по созданию и обеспечению функционирования систем электронного правительства.
Проект должен предусматривать шаги по выполнению задач, определенных Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы.
Согласно поручению, план мероприятий также должен предусматривать функциональную интеграцию информационных ресурсов государственных органов, разработку и обеспечение функционирования единой информационно-аналитической системы социальной защиты населения, электронного реестра пациентов в пилотных регионах, единого информационного веб-портала обращений граждан в органы власти и местного самоуправления, Единого государственного веб-портала админуслуг, автоматизированной системы «Единое окно подачи электронной отчетности».
Также план мероприятий должен предусматривать завершение внедрения системы электронной государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и обеспечение доступа всех регионов к централизованной базе данных с информацией о регистрации и эксплуатации транспортных средств.
Кроме того, Президент поручил проработать с участием общественности вопрос возможности использования в деятельности органов исполнительной власти программного обеспечения с открытым кодом и по результатам проработки подготовить и представить соответствующие заключения и предложения.
-
naumec666
-
-
-
-
-
Додано: Нед 07 кві, 2013 00:22
Из-за чего так быстро растет прибыль в Укртелекоме?
Стоит вообще покупать Укртелеком?
-
firef75
-
-
-
-
-
Додано: Вів 16 кві, 2013 13:58
Мне кажется, что искусственно наращивают для того, чтобы держать на плаву. Одна знакомая там работала и много интересного рассказывала))
-
Витамин
-
-
- Повідомлень: 299
- З нами з: 25.05.11
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 чер, 2015 07:51
А вот качество работы Телекома ниже среднего.
-
svetylyamam
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 18.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:59
Доброго дня.
Перепрошую, що не зовсім за темою.
У людини є іменні акції Укртелекому, які були отримані у 2000-х. З момента отримання вони просто лежали весь цей час. Зараз є необхідність певних дій з цими акціями. На скільки ми розуміємо, з того часу акції були дематеріалізовані. На сайті Укртелекому знайшли інформацію, що зберігачем рахунків у цінних паперах є Євробанк. Але Євробанк у стані ліквідації. Тому питання: хто є зберігачем станом на сьогодні? Звертатися у Євробанк?
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|