Додано: Суб 08 жов, 2011 21:12

IPTV, Triple-Play

В результате замещения фиксированной связи мобильной, доходы Укртелекома от

предоставления услуг фиксированной связи неуклонно снижаются, и в дальнейшем, в

случае усугубления тенденции, это будет иметь негативные последствия для

компании, так как доходы от фиксированной связи составляют около 77% от общего

дохода компании. Растущая конкуренция со стороны кабельных и мобильных

операторов, а также ценовые войны способствовали значительному снижению ARPU

от предоставления услуг широкополосного доступа. Поэтому компания должна сделать

все возможное для поддержки ARPU от предоставления услуг доступа в Интернет, а

также для замедления темпов снижения доходов от фиксированной связи. Укртелком

проводил активное тестирование услуги IPTV и ее запуск планировался в конце 2011,

но IPTV лицензия все еще не получена. Национальный совет по вопросам

телевидения и радиовещания уже несколько раз отказывал Укртелекому в

предоставлении данной лицензии, но компания в очередной раз в конце июля подала

заявку. В данный момент окончательный запуск IPTV от Укртелекома остается под

вопросом, а в августе 2011 менеджмент компании заявил, что Укртелеком может

выбрать другую платформу, которая не требует лицензии. В будущем Укртелком

планирует предоставлять телекоммуникационные услуги по технологии Triple-play,

которая включает в себя телевидение в дополнение к фиксированной связи и

широкополосному доступу в Интернет. В большинстве европейских стран результаты

внедрения технологии Triple-play были удачными, и в некоторых странах это

позволило операторам значительно замедлить или даже остановить снижение доходов

от предоставления услуг связи.