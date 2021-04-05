А хтось користується у цьому банку "купівля валюти онлайн"?
Яка в них комісія при купівлі?
І як виводите без комісій?(через місячне депо? )
А то в цьому банку частенько бувають "нормальні курси" - тож, хотів би колись скористатись цим
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:27
Re: Банк Львів
А хтось користується у цьому банку "купівля валюти онлайн"?
Яка в них комісія при купівлі?
І як виводите без комісій?(через місячне депо? )
А то в цьому банку частенько бувають "нормальні курси" - тож, хотів би колись скористатись цим
Додано: Пон 05 кві, 2021 23:58
Обмін валюти в ІБ між власними картками - без комісії.
Потрібно оформити депозитну валютну картку (розмістити мінімальний депозит), щоб мати депозитну картку і виводити з неї без комісії.
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