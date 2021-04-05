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Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:27

Re: Банк Львів

А хтось користується у цьому банку "купівля валюти онлайн"?
Яка в них комісія при купівлі?
І як виводите без комісій?(через місячне депо? )

А то в цьому банку частенько бувають "нормальні курси" - тож, хотів би колись скористатись цим :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 23:58

  Успіх написав:А хтось користується у цьому банку "купівля валюти онлайн"?
Яка в них комісія при купівлі? І як виводите без комісій?(через місячне депо? )

Обмін валюти в ІБ між власними картками - без комісії.
Потрібно оформити депозитну валютну картку (розмістити мінімальний депозит), щоб мати депозитну картку і виводити з неї без комісії.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:51

  Sanio написав:
  Успіх написав:А хтось користується у цьому банку "купівля валюти онлайн"?
Яка в них комісія при купівлі? І як виводите без комісій?(через місячне депо? )

Обмін валюти в ІБ між власними картками - без комісії.
Потрібно оформити депозитну валютну картку (розмістити мінімальний депозит), щоб мати депозитну картку і виводити з неї без комісії.

Дякую.
А якщо в мене в цьому банку є лише гривневий і валютний рахунки(тримаю ще гривнедепо, а долародепо тримав колись), а власне, карток - немає. То можна і їх використовувати без комісії? Тобто, купити валюту з гривневого і покласти її на валютний?
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:55

Re: Банк Львів

  Успіх написав:обто, купити валюту з гривневого і покласти її на валютний?

А Ви в ІБ Швейцарів заглядали?
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