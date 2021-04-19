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Банк Львів
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:27
А хтось користується у цьому банку "купівля валюти онлайн"?
Яка в них комісія при купівлі?
І як виводите без комісій?(через місячне депо? )
А то в цьому банку частенько бувають "нормальні курси" - тож, хотів би колись скористатись цим
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Додано: Пон 05 кві, 2021 23:58
Успіх написав:
А хтось користується у цьому банку "купівля валюти онлайн"?
Яка в них комісія при купівлі? І як виводите без комісій?(через місячне депо? )
Обмін валюти в ІБ між власними картками - без комісії.
Потрібно оформити депозитну валютну картку (розмістити мінімальний депозит), щоб мати депозитну картку і виводити з неї без комісії.
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Sanio
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:51
Sanio написав: Успіх написав:
А хтось користується у цьому банку "купівля валюти онлайн"?
Яка в них комісія при купівлі? І як виводите без комісій?(через місячне депо? )
Обмін валюти в ІБ між власними картками - без комісії.
Потрібно оформити депозитну валютну картку (розмістити мінімальний депозит), щоб мати депозитну картку і виводити з неї без комісії.
Дякую.
А якщо в мене в цьому банку є лише гривневий і валютний рахунки(тримаю ще гривнедепо, а долародепо тримав колись), а власне, карток - немає. То можна і їх використовувати без комісії? Тобто, купити валюту з гривневого і покласти її на валютний?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:55
Успіх написав:
обто, купити валюту з гривневого і покласти її на валютний?
А Ви в ІБ Швейцарів заглядали?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:49
Успіх написав: Квесторе_поверніться написав: Успіх написав:
обто, купити валюту з гривневого і покласти її на валютний?
А Ви в ІБ Швейцарів заглядали?
Так, а на їх тарифи - ні
пробуйте, там все по нулям,
но норм курсы наверно месяц уж как пропали (
и у Рады пропали
на покупку, правда, не слежу
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cohan
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:17
Швейцари попереджують за 4 дні в СМС шо депо закінчується, щоб не забути відключити автопролонгацію.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:19
cohan написав:
на покупку, правда, не слежу
Тут найцікавіше.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:48
Квесторе_поверніться написав:
Швейцари попереджують за 4 дні в СМС шо депо закінчується, щоб не забути відключити автопролонгацію.
Давно?
За 3 года ни разу не приходило подобного СМС.
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ruvex
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:54
ruvex написав: Квесторе_поверніться написав:
Швейцари попереджують за 4 дні в СМС шо депо закінчується, щоб не забути відключити автопролонгацію.
Давно?
За 3 года ни разу не приходило подобного СМС.
Перший раз, місяць тому пробний депо відкрив на куплену валюту.
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Квесторе_поверніться
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