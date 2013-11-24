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Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 тра, 2021 17:24
Ромасик написав: Квесторе_поверніться написав:
Швейцари депо на 12-18 місяців під 11% через ІБ почали пропонувати.
Малувато, але хоч щось. Напрямок правильний.
В лідерах зараз Фарс, Укркап, Братки і Сосіс.
Нікого не забув?
забув, але хай
шизуха місцевих спамерів
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Додано: Вів 18 тра, 2021 08:47
ruvex
есть такое... и они в курсе (спецом?)
отключаю в аппке, но там тоже прикол - если после отключения проверить отключено ли - то автоматом включало опять - правда не на всех депошках
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:09
keep написав:ruvex
есть такое... и они в курсе (спецом?)
отключаю в аппке, но там тоже прикол - если после отключения проверить отключено ли - то автоматом включало опять - правда не на всех депошках
Я уже думал, что глюки. Помнил, что не отключал по последнему депо, а стоит ахинея. Спасибо буду знать. Или стало недавно или нет, не знаю. Но предыдущие депо были меньше, было все нормально сейчас сумма больше, вчера нарвался на подобное.
п.с. Возможно и спецом, одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит.
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ruvex
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