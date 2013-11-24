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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
21
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:24

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Швейцари депо на 12-18 місяців під 11% через ІБ почали пропонувати.
Малувато, але хоч щось. Напрямок правильний.
В лідерах зараз Фарс, Укркап, Братки і Сосіс.
Нікого не забув?

забув, але хай :)


шизуха місцевих спамерів
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:45

Re: Банк Львів

Странная логика в кнопках и свойствах пролонгации. Какая из них верная для отключенной пролонгации?

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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:47

ruvex есть такое... и они в курсе (спецом?)
отключаю в аппке, но там тоже прикол - если после отключения проверить отключено ли - то автоматом включало опять - правда не на всех депошках :mrgreen:
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:09

  keep написав:ruvex есть такое... и они в курсе (спецом?)
отключаю в аппке, но там тоже прикол - если после отключения проверить отключено ли - то автоматом включало опять - правда не на всех депошках :mrgreen:

Я уже думал, что глюки. Помнил, что не отключал по последнему депо, а стоит ахинея. Спасибо буду знать. Или стало недавно или нет, не знаю. Но предыдущие депо были меньше, было все нормально сейчас сумма больше, вчера нарвался на подобное.
п.с. Возможно и спецом, одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит.
ruvex
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  #<1 ... 29303132
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