Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:17
la9 написав: Прораб написав:
Не нашел, помнится тянуть с депозитной без комиса было чужим сервисом? Так и есть?
В феврале было без комис. Сейчас не знаю
по тарифам есть комис
cohan
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Додано: Вів 08 чер, 2021 15:08
cohan написав: la9 написав: Прораб написав:
Не нашел, помнится тянуть с депозитной без комиса было чужим сервисом? Так и есть?
В феврале было без комис. Сейчас не знаю
по тарифам есть комис
В части тарифов "Інтернет банкінг" касалось собственного сервиса.
ruvex
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Додано: Пон 14 чер, 2021 17:23
ruvex написав:
одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит
тоесть? у меня пока ничего не блокировали...
keep
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:50
keep написав: ruvex написав:
одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит
тоесть? у меня пока ничего не блокировали...
Якщо картка, яка прив'язана для повернення тіла депозиту неактивна (прострочена), то рахунок блокується і отримати гроші або перевести їх через СЕП неможливо дистанційно, треба йти у відділення.
Sanio
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:45
keep написав: ruvex написав:
одна блокировка после окончания депо ИБ чего стоит
тоесть? у меня пока ничего не блокировали...
viewtopic.php?p=5189257#p5189257
ruvex
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Додано: Сер 16 чер, 2021 13:32
cohan на горячке обмолвились сразу, у вас же депозит закончился.
ruvex
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:09
В обновлении приложухи обещают самостоятельную разблокировку ИБ без обращения на ГЛ. Видать допекли.
ruvex
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:19
Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона. Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів. Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів. Мабуть на індивідуальних умовах. А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:48
Квесторе_поверніться написав:
Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82
это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент
sens
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