Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82
это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент
Про дідЯшу і Дельту всі давно знали.
А що весь свій мільйон доларів покійний Борис Патон тримав в львівських швейцарів це для мене була сенсаційна інфо.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:05
Квесторе_поверніться написав:
Мабуть на індивідуальних умовах.
индивидуальни умовы в данном случае означает "уважаемым людям вернут все и еще проценты",
для пересичного же индумовы означают "ПНХ в 7ю очередь кредиторов"
P.S. я до декабря доверил фонд в грн и чуток юсд пристроил, думаю, ничего ему не случится
cohan
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:33
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82
это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент
Про дідЯшу і Дельту всі давно знали.
А що весь свій мільйон доларів покійний Борис Патон тримав в львівських швейцарів це для мене була сенсаційна інфо.
Я не здивувавсь. Колись проглядав список акціонерів і звернув увагу, що в ньому є досить відомий науковець з яким я особисто співпрацював ще при СРСР.
darmet
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:32
Квесторе_поверніться написав:
Мабуть на індивідуальних умовах.
Мабуть ні, на звичайних умовах, бо Патон був пенсіонером, а банк завжди пропонує пенсіонерам підвищені відсотки по вкладах.
Квесторе_поверніться написав:
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Банківська таємниця
Igneus
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