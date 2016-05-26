Банк Львів
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82
это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент
Про дідЯшу і Дельту всі давно знали.
А що весь свій мільйон доларів покійний Борис Патон тримав в львівських швейцарів це для мене була сенсаційна інфо.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37824
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1890 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лип, 2021 16:05
Квесторе_поверніться написав:
Мабуть на індивідуальних умовах.
индивидуальни умовы в данном случае означает "уважаемым людям вернут все и еще проценты",
для пересичного же индумовы означают "ПНХ в 7ю очередь кредиторов"
P.S. я до декабря доверил фонд в грн и чуток юсд пристроил, думаю, ничего ему не случится
cohan
Повідомлень: 2433
З нами з: 27.09.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лип, 2021 19:33
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Квесторе_поверніться написав:
Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82
это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент
Про дідЯшу і Дельту всі давно знали.
А що весь свій мільйон доларів покійний Борис Патон тримав в львівських швейцарів це для мене була сенсаційна інфо.
Я не здивувавсь. Колись проглядав список акціонерів і звернув увагу, що в ньому є досить відомий науковець з яким я особисто співпрацював ще при СРСР.
darmet
Повідомлень: 2520
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
Профіль
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:32
Квесторе_поверніться написав:
Мабуть на індивідуальних умовах.
Мабуть ні, на звичайних умовах, бо Патон був пенсіонером, а банк завжди пропонує пенсіонерам підвищені відсотки по вкладах.
Квесторе_поверніться написав:
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Банківська таємниця
Igneus
Повідомлень: 1102
З нами з: 29.08.18
Подякував: 611 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:21
Igneus написав:
Мабуть ні, на звичайних умовах, бо Патон був пенсіонером, а банк завжди пропонує пенсіонерам підвищені відсотки по вкладах.
Что-то сомнительно, что Патон ради 0,5% туда вложился. К тому же, если банк лопнет, лишний процент не станет утешением.
candidat
Повідомлень: 865
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:26
Квесторе_поверніться написав:
Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Однако, по декларации за 2019 год таки отнес Привату поллимона
candidat
Повідомлень: 865
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:07
Шановни. Как по регионам с наличкой доллара если забрать с депо или после обмена через банкинг? Заказ, старье выдают и т.п?
Прораб
Повідомлень: 164
З нами з: 02.03.19
Подякував: 193 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Кочевник
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
97480
12450436
49581
6663664
Вів 07 вер, 2021 18:53 ROLF
121
42281