Банк Львів

Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо. Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона. Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів. Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів. Мабуть на індивідуальних умовах. А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо. Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона. Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів. Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів. Мабуть на індивідуальних умовах. А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо. Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона. Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів. Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів. Мабуть на індивідуальних умовах. А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Однако, по декларации за 2019 год таки отнес Привату поллимона
Можу сказати лише за одне з відділень у Львові і лише за обмін валют на невеликі суми (до 500 у.о.) - практично всі купюри зазвичай новенькі, якщо старого зразка то в хорошому стані. По євро часто можна просити дрібніші/крупніші номінали якщо є необхідність.