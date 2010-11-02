Банк Львів

Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо. Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона. Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів. Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів. Мабуть на індивідуальних умовах. А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо. Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона. Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів. Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів. Мабуть на індивідуальних умовах. А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо. Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона. Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів. Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів. Мабуть на індивідуальних умовах. А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?
Однако, по декларации за 2019 год таки отнес Привату поллимона
Можу сказати лише за одне з відділень у Львові і лише за обмін валют на невеликі суми (до 500 у.о.) - практично всі купюри зазвичай новенькі, якщо старого зразка то в хорошому стані. По євро часто можна просити дрібніші/крупніші номінали якщо є необхідність.
Із 07.10.2021 банк змінив умови нарахування і виплати кешбеку по картках. Тепер розмір кешбеку по всіх картках становить 0,35% і виплачується в останній день місяця лише за умови, що накопичена сума кешбеку за місяць становить не менше 30 грн. після вирахування податків. Якщо сума до виплати менше 30 грн., то кешбек не виплачується і на наступний місяць не переноситься, а згорає. Виходить, що для отримання кешбеку по картці тепер треба витрачати на оплати карткою у ПОС-терміналі не менше 10650 грн. на місяць.