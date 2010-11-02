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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
21
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:54

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?

https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82 это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент

Про дідЯшу і Дельту всі давно знали.
А що весь свій мільйон доларів покійний Борис Патон тримав в львівських швейцарів це для мене була сенсаційна інфо. :shock:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:05

  Квесторе_поверніться написав:Мабуть на індивідуальних умовах.


индивидуальни умовы в данном случае означает "уважаемым людям вернут все и еще проценты",
для пересичного же индумовы означают "ПНХ в 7ю очередь кредиторов"

P.S. я до декабря доверил фонд в грн и чуток юсд пристроил, думаю, ничего ему не случится
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:33

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?

https://declarations.com.ua/declaration ... 78f0ba0a82 это было раньше, Смолий (НБУ) тоже в усопшей Дельте имел процент

Про дідЯшу і Дельту всі давно знали.
А що весь свій мільйон доларів покійний Борис Патон тримав в львівських швейцарів це для мене була сенсаційна інфо. :shock:

Я не здивувавсь. Колись проглядав список акціонерів і звернув увагу, що в ньому є досить відомий науковець з яким я особисто співпрацював ще при СРСР.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:32

  Квесторе_поверніться написав:Мабуть на індивідуальних умовах.

Мабуть ні, на звичайних умовах, бо Патон був пенсіонером, а банк завжди пропонує пенсіонерам підвищені відсотки по вкладах.

  Квесторе_поверніться написав:А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?

Банківська таємниця :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:21

  Igneus написав:Мабуть ні, на звичайних умовах, бо Патон був пенсіонером, а банк завжди пропонує пенсіонерам підвищені відсотки по вкладах.

Что-то сомнительно, что Патон ради 0,5% туда вложился. К тому же, если банк лопнет, лишний процент не станет утешением.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:26

  Квесторе_поверніться написав:Випадково в око папала цікава інфо.
Всі знають покійного Бориса Євгеновича Патона.
Саме в цьому банчику він тримав свій мільйон доларів.
Не в ПРиваті і не Ощаді а саме в банці Львів.
Мабуть на індивідуальних умовах.
А хто на цьому форумі може львівським швейцарам довірити більше Фонда?

Однако, по декларации за 2019 год таки отнес Привату поллимона :wink: :lol:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:07

Re: Банк Львів

Шановни. Как по регионам с наличкой доллара если забрать с депо или после обмена через банкинг? Заказ, старье выдают и т.п?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:30

Re: Банк Львів

Можу сказати лише за одне з відділень у Львові і лише за обмін валют на невеликі суми (до 500 у.о.) - практично всі купюри зазвичай новенькі, якщо старого зразка то в хорошому стані. По євро часто можна просити дрібніші/крупніші номінали якщо є необхідність.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:57

Банка теж в клубі - депо по 11%, вхід 2500, виплата щомісячно, є поповнення.
Відкриття через інтернет банк.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 01:43

Із 07.10.2021 банк змінив умови нарахування і виплати кешбеку по картках. Тепер розмір кешбеку по всіх картках становить 0,35% і виплачується в останній день місяця лише за умови, що накопичена сума кешбеку за місяць становить не менше 30 грн. після вирахування податків. Якщо сума до виплати менше 30 грн., то кешбек не виплачується і на наступний місяць не переноситься, а згорає. Виходить, що для отримання кешбеку по картці тепер треба витрачати на оплати карткою у ПОС-терміналі не менше 10650 грн. на місяць.
Sanio
 
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