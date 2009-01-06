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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
21
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:14

  Sanio написав:Із 07.10.2021 банк змінив умови нарахування і виплати кешбеку по картках. Тепер розмір кешбеку по всіх картках становить 0,35% і виплачується в останній день місяця лише за умови, що накопичена сума кешбеку за місяць становить не менше 30 грн. після вирахування податків. Якщо сума до виплати менше 30 грн., то кешбек не виплачується і на наступний місяць не переноситься, а згорає. Виходить, що для отримання кешбеку по картці тепер треба витрачати на оплати карткою у ПОС-терміналі не менше 10650 грн. на місяць.


даже странно, зачем им возиться
судя по Пиреусу, где такие же условия (+сверху еще есть ограничение) - это какое-то требование визы
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:27

Sanio
Який сенс платити з такими малим кешбеком?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:50

  V2 написав:Sanio
Який сенс платити з такими малим кешбеком?

Банк "Львів" завжди платив кешбек по усіх витратах в ПОС-терміналах чистими 0,35% по картках "Віза Класік" і 0,5% - "Віза Голд". Раніше ще було 0,25% по "Віза Електрон", але ці картки банк не емітує ще з 2019 року.
Просто раніше кешбек виплачувався у день проводки по рахунку операції в ПОС-терміналі, а тепер лише в останній день місяця і у сумі не менше 30 грн. після сплати податків.
Sanio
 
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