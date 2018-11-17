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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:43

  clientage написав:
  Flamingo написав:2. Можно разместить на полгода и бесплатно карту взять на 2 (Голду)

У Голды ежегодная абонка! Вот если на момент снятия абонки у вас не будет действующих депо достаточного обЪёма, то... ну вы понимаете? Так шо не расслабляйтесь :)

У дворічної ж немає абонплати, якщо була достатня сума.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:50

  klug написав:
  clientage написав:
  Flamingo написав:2. Можно разместить на полгода и бесплатно карту взять на 2 (Голду)

У Голды ежегодная абонка! Вот если на момент снятия абонки у вас не будет действующих депо достаточного обЪёма, то... ну вы понимаете? Так шо не расслабляйтесь :)

У дворічної ж немає абонплати, якщо була достатня сума.

да, шото попппутал я :oops:
В тарифах указано:
протягом строку дії картки на ім`я власника рахунку1:

Голды ж на 3 года щас выпускают
Платина -- на год, ото я уже и приготовился :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:23

  clientage написав:Голды ж на 3 года щас выпускают

на 3?? в тарифах - 2 года бесплатная ...
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:32

  la9 написав:
  clientage написав:Голды ж на 3 года щас выпускают

на 3?? в тарифах - 2 года бесплатная ...

ага, на 2
Шустов -- неправильный каняк какой-то, резкость тока падает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:01

  la9 написав:Скажите, если занести более 150К - что устроит банку в качестве подтверждения?

До лимона особо ничего не требуют, после стандартно - справка о зарплате или декларация о доходах
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  #<1 ... 536537538539
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