M-Audio написав:
Да занесите уже 100К, и заплатить за эту карту 1050грн вместо бесплатного. И никакого перелимита.
Я уже. То я в УГБ стоко давать не хочу. В Симе как раз на меньших сроках выше ставки, тут с этим проще.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 07:08
Я уже. То я в УГБ стоко давать не хочу. В Симе как раз на меньших сроках выше ставки, тут с этим проще.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:03
Бонуси до процентних ставок за вкладами «Класичний строковий», «Прибутковий строковий», «Накопичувальний строковий» та «Класичний»
Розмір процентної ставки збільшується при переукладанні/пролонгації договорів банківських вкладів на новий термін*, а також при встановленні чергової процентної ставки на наступний період за договорами зі строком залучення вкладів від 368 до 3650 днів, та при первинному розміщенні вкладу пенсіонером, який отримує пенсію через АТ «Укрексімбанк», або військовим пенсіонером, моряком, держателем міжнародної платіжної картки Visa Infinite та MasterCard World Elite, емітованих АТ «Укрексімбанк», або клієнтом-працівником підприємства, на якому АТ «Укрексімбанк» реалізовано зарплатний проект.
вопрос был несколько в другом. при наличии 500К грн в эквиваленте можно сделать следующее:
1) отнести все симе и получить бесплатно платину и заплатить самому за страховку (выше писали что самому покупать выгоднее страховку по голдовой карте)
2) симе отнести эквивалент 100К купив за 1000 грн платину с страховкой а остальное отнести в другой банк под проценты повыше.
какая схема даст больше на выходе в этом и была суть.
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:34
Швидке питання знаючим по віза-голді
щоб отримати цю картку (для ексім-бонусу)
треба
1) відкрити 1 депо на суму >= 100 000
чи
2) загальна сума усіх депозитів клієнта >= 100K
чому питаюсь - бо думав що спрацює варіант 2, але менеджер в банку сьогодні запевнила що лише №1
запутався
+50грн !
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:40
Re: Укрексiмбанк
Общая сумма, но грн-депозит должен таки быть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:57
clientage
грн депо є, і вже більше одного
але заявка про депо 1 сумою вді 100К трішки напрягає...
а як у вас було?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:03
Учитывается общая сумма по всем депо во всех валютах.
Вероятно - ответ зависит от уровня девочек в отделении.
Возможно - придётся надавить/продавить
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