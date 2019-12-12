Ну, вычищенные закрома - это уже бывало и проходило. А вот никто не слышал, бонусная программа ещё будет какое-то время или нет? Обидно будет купить инфинити за 5 тыс, а программу прикроют через месяц.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 21:26
Re: Укрексiмбанк
Ну, вычищенные закрома - это уже бывало и проходило. А вот никто не слышал, бонусная программа ещё будет какое-то время или нет? Обидно будет купить инфинити за 5 тыс, а программу прикроют через месяц.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:34
Re: Укрексiмбанк
це ви про приватні карти, вірно?
чи в депозитних (доп-картах до МС) теж буде абонка єтіть...
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:02
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:34
Re: Укрексiмбанк
Подскажите, пожалуйста, можно ли открыть несколько пакетов Премиум на одного человека, соответственно, чтоб было несколько карт Платинум?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:52
а СБ пропустит?
там один пакет проверяет СБ, а тут несколько на одного думаю 99% нельзя. Официально нигде не написано про один в одни руки.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:03
Несколько пакетов - хз.
Но можно открывать допки на родственников, например.
Несколько карт (основная+допки) на одного человека - уже нельзя приблизительно с сентября
Многие ограничения или условия (иногда индивидуальные) передаются "по-домашнему", из уста в уста, т.е. без ссылок на документы. И могут отличаться от филиала к филиалу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:30
Re: Укрексiмбанк
Можно на одного основная+1 допка, и +1 допка на довер. лицо (привести его нуна)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:50
Re: Укрексiмбанк
Я не приводил. Принес паспорт. Попросили, что бы доверенное лицо на копиях паспорта и ИНН собственноручно написало: Копия верна, расписалась и согласовала латиницу на карте. Зависит от отделения.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:01
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