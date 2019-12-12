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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 871872873874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:26

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:Щас всех обязывают высокими оборотами, поэтому и подешевели.

Тут другой вопрос. опять микрозапор и почти досуха вычищенные закрома

Ну, вычищенные закрома - это уже бывало и проходило. А вот никто не слышал, бонусная программа ещё будет какое-то время или нет? Обидно будет купить инфинити за 5 тыс, а программу прикроют через месяц.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:34

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Но ввели месячную абонку,


це ви про приватні карти, вірно?
чи в депозитних (доп-картах до МС) теж буде абонка єтіть...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:02

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:34

Re: Укрексiмбанк

Подскажите, пожалуйста, можно ли открыть несколько пакетов Премиум на одного человека, соответственно, чтоб было несколько карт Платинум?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:52

  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, можно ли открыть несколько пакетов Премиум на одного человека, соответственно, чтоб было несколько карт Платинум?


а СБ пропустит?
там один пакет проверяет СБ, а тут несколько на одного думаю 99% нельзя. Официально нигде не написано про один в одни руки.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:03

  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, можно ли открыть несколько пакетов Премиум на одного человека, соответственно, чтоб было несколько карт Платинум?

Несколько пакетов - хз.
Но можно открывать допки на родственников, например.
Несколько карт (основная+допки) на одного человека - уже нельзя приблизительно с сентября

Многие ограничения или условия (иногда индивидуальные) передаются "по-домашнему", из уста в уста, т.е. без ссылок на документы. И могут отличаться от филиала к филиалу :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:30

Re: Укрексiмбанк

  Вкладчик1234 написав:Несколько карт (основная+допки) на одного человека - уже нельзя приблизительно с сентября

Можно на одного основная+1 допка, и +1 допка на довер. лицо (привести его нуна)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:50

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Несколько карт (основная+допки) на одного человека - уже нельзя приблизительно с сентября

Можно на одного основная+1 допка, и +1 допка на довер. лицо (привести его нуна)
Я не приводил. Принес паспорт. Попросили, что бы доверенное лицо на копиях паспорта и ИНН собственноручно написало: Копия верна, расписалась и согласовала латиницу на карте. Зависит от отделения.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:01

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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

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