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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:36
Andey написав: IMPRINTER написав:
В стране тотальные неплатежи по коммуналке, многие перестали платить или ищут повод этого не делать* и только клиенты Укрэксима высматривают появление кнопки "коммуналка", чтоб это сделать в числе первых как тока появятся данные о задолженности ...
С - сознательность
не,это Б - бонусы
Я бы сказал ПВБН (Побыстрее Вывести Бонусы Нах)
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curiousobro
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